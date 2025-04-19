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Какашки за 550 баксов: десертом из слоновьего навоза угощают в элитном ресторане Китая

Какашки за 550 баксов: десертом из слоновьего навоза угощают в элитном ресторане Китая

БлокнотРУ Основатели элитного заведения предлагают "инновационные блюда" из тропического леса, среди которых необычный десерт, который обойдется в 550 долларов.

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