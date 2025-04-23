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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андерсен – 5-й действующий вратарь с 40+ победами в плей-офф НХЛ. Он отразил 25 из 26 бросков «Нью-Джерси» во 2-м матче серии и стал 1-й звездой

Вратарь «Каролины» вышел в старте на второй матч серии первого раунда Кубка Стэнли с «Нью-Джерси» (3:1, 2-0).

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