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Блеф переработки орловского мусора рискует стать нормой в отсутствие новых полигонов в регионе

Блеф переработки орловского мусора рискует стать нормой в отсутствие новых полигонов в регионе

Проблемы с мусором для Орловской области за последние 5 лет стали уже хрестоматийными. Не проходит и месяца, чтобы в одном из секторов этой отрасли не случился скандал: то орловские полигоны горят, то мусор не вывозят из районов Орла и области неделями, то выясняется, что мусор некуда везти.

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