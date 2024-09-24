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Политика как она есть

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Сенаторы рассмотрят вопрос о председателе Совета Федерации

Сенаторы рассмотрят вопрос о председателе Совета Федерации

На пленарном заседании палаты регионов 25 сентября будут рассмотрены вопросы о досрочном прекращении полномочий ряда сенаторов, о назначении новых парламентариев по итогам выборов в Единый день голосования-2024 и об избрании председателя Совета Федерации.

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