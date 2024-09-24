Сенаторы рассмотрят вопрос о председателе Совета Федерации

Политика как она есть

На пленарном заседании палаты регионов 25 сентября будут рассмотрены вопросы о досрочном прекращении полномочий ряда сенаторов, о назначении новых парламентариев по итогам выборов в Единый день голосования-2024 и об избрании председателя Совета Федерации.