Один из старейших онлайн-магазинов России «Плеер.ру» полностью прекратил работу

Старейший интернет-магазин России «Плеер.ру» полностью прекратил свою работу, утверждает РБК. Закрылась единственная его физическая торговая точка в Москве, менеджеры уволились одним днем, а в телеграм-канале появилось сообщение, что отдел клиентской поддержки не работает.
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