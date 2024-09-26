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Один из старейших онлайн-магазинов России «Плеер.ру» полностью прекратил работу

Один из старейших онлайн-магазинов России «Плеер.ру» полностью прекратил работу

Старейший интернет-магазин России «Плеер.ру» полностью прекратил свою работу, утверждает РБК. Закрылась единственная его физическая торговая точка в Москве, менеджеры уволились одним днем, а в телеграм-канале появилось сообщение, что отдел клиентской поддержки не работает.

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