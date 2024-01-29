Инвалидность по слуху, зрению, отсутствию конечностей, частичный паралич, полный паралич, эпилепсия, тяжелая умственная отсталость, психиатрическая инвалидность и карликовость – отныне это приоритетные показания для работы в области гражданской авиации США (Federal Aviation Administration).
«В 24-м году выборов в Америке не будет, потому что не будет Америки» (В.В.Жириновский)
Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Техас начало развала Америки!!!
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16 час.
Валерий Ребров
Правильно признать ТНР и сразу принять его в состав России
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16 час.
ВМ
Владимир Минаков
Байден вспомнил, как погиб его сын, перелезая через такой забор. Да, бедолага, погиб в мучениях, перелезая через забор их проволоки-пУтанки, зацепился причинным местом и оторвал...истёк кровью, не приходя в сознание от принятой дозы... Теперь и судить будет некого...
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14 час.
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