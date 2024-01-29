Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 183 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Неизвестно Неизвестно
    А не пора их вернуть назад домой к себе пусть работают в своих странах а вот Русских надо забрать домой в Россию коне...Беспредел: Армяни...
  • dedsidor Сидоров
    нормально , мы должны знать % ждунов..Проект "Борис Над...
  • Александр Котов
    Закопать эту чурку!Беспредел: Армяни...

«В 24-м году выборов в Америке не будет, потому что не будет Америки» (В.В.Жириновский)

«В 24-м году выборов в Америке не будет, потому что не будет Америки» (В.В.Жириновский)

Инвалидность по слуху, зрению, отсутствию конечностей, частичный паралич, полный паралич, эпилепсия, тяжелая умственная отсталость, психиатрическая инвалидность и карликовость – отныне это приоритетные показания для работы в области гражданской авиации США (Federal Aviation Administration).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВД
Вовладар Даров
Техас начало развала Америки!!!
Ответить
16 час.
Валерий Ребров
Правильно признать ТНР и сразу принять его в состав России
Ответить
16 час.
ВМ
Владимир Минаков
Байден вспомнил, как погиб его сын, перелезая через такой забор.       Да, бедолага, погиб в мучениях, перелезая через забор их проволоки-пУтанки, зацепился причинным местом и оторвал...истёк кровью, не приходя в сознание от принятой дозы... Теперь и судить будет некого...
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх