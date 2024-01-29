«В 24-м году выборов в Америке не будет, потому что не будет Америки» (В.В.Жириновский)

ВМ

Владимир Минаков

Байден вспомнил, как погиб его сын, перелезая через такой забор. Да, бедолага, погиб в мучениях, перелезая через забор их проволоки-пУтанки, зацепился причинным местом и оторвал...истёк кровью, не приходя в сознание от принятой дозы... Теперь и судить будет некого...