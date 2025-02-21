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Царьград

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Топ-3 трансфера РПЛ: Звезда Бразилии Луис Энрике в «Зените» за €35 млн

Топ-3 трансфера РПЛ: Звезда Бразилии Луис Энрике в «Зените» за €35 млн

Владислав Радимов выделил лучшие зимние трансферы РПЛ, отметив покупку Луиса Энрике «Зенитом» за €35 млн как главное событие.

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