15 роскошных нарядов, которые мелькали в разных фильмах и сериалах, а мы не заметили

Создание костюмов для некоторых лент и сериалов влетает в копеечку, поэтому неудивительно, что все эти роскошные туалеты не пылятся на складах кинокомпаний, а продаются на аукционах или используются в других фильмах.
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