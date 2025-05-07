«Это ад, ад». «Барсу» бесит судья, «Интер» распирает гордость

Самые яркие слова. «Интер» и «Барселона» выдали невероятное шоу, этот матч навсегда в истории. Возможно, мы увидели лучшие полуфиналы за все время существования Лиги чемпионов: 4:3 в ответном матче, 7:6 по сумме – разве мы могли о таком мечтать? Вот и весь мир в шоке от такого футбола.