Президент Южной Кореи не пришел на допрос по делу о мятеже

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, полномочия которого приостановлены в результате вынесенного парламентом импичмента, не пришел на допрос по делу о мятеже в Управление антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных госслужащих.
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