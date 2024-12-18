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Президент Южной Кореи не пришел на допрос по делу о мятеже

Президент Южной Кореи не пришел на допрос по делу о мятеже

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, полномочия которого приостановлены в результате вынесенного парламентом импичмента, не пришел на допрос по делу о мятеже в Управление антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных госслужащих.

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