Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Вы нам деньги, мы вам пушечное мясо

Вы нам деньги, мы вам пушечное мясо

Глава МИД ФРГ Вадефуль  потребовал от Зеленского, чтобы Украина   заказывала оружие в Германии, дабы заинтересовать наркофюрера немец пообещал решить вопросы ВСУ с пушечным мясом: «Германии необходимо обосновывать перед собственными налогоплательщиками оказываемую Киеву поддержку.

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