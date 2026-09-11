Историк Понасенков назвал замечательными новостями снятие статуса иноагента

Историк и блогер Евгений Понасенков заявил «Газете.Ru», что рад снятию с себя статуса иноагента и теперь вдохновлен на различные проекты.
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