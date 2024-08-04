МИД Молдовы: Избегайте любых поездок в Израиль

Министерство иностранных дел Республики Молдова настоятельно рекомендует гражданам Республики Молдова воздержаться от поездок в Государство Израиль и регион Ближнего Востока в связи с текущей ситуацией с безопасностью и повышенным риском эскалации, сообщает Noi.