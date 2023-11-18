Хитрые немцы придумали свой подход к уборке – упростит жизнь в разы

Есть три простых правилаО педантичности и брезгливости немцев, пожалуй, знают все. В Германии любят, когда везде царит порядок и все соблюдают установленные правила – это касается как поведения на улице, так и дома.
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