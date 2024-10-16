Шоу-бизнес: Почему занялся черной магией и до сих пор не женился сын сибирской колдуньи и завидный кавалер с ТНТ Влад Кадони

Личность Влада Кадони окружена множеством загадок и домыслов. Зрители не перестают гадать: кто он – действительно экстрасенс и оккультист с уникальными паранормальными способностям? Или просто очередной «проект», привлекающий к себе внимание эпатажными выходками и провокационными поступками? И почему он до сих пор не женат? Ведь Влад Кадони – красив, богат и знаменит.