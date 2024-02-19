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Командир «Ахмата» Алаудинов озвучил, когда может закончиться спецоперация

Командир «Ахмата» Алаудинов озвучил, когда может закончиться спецоперация

Вооруженные силы Украины испытывают острый дефицит боеприпасов. Это может привести к скорому завершению спецоперации, заявил командир отряда спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом ВС РФ Апты Алаудинов.

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