Командир «Ахмата» Алаудинов озвучил, когда может закончиться спецоперация

Вооруженные силы Украины испытывают острый дефицит боеприпасов. Это может привести к скорому завершению спецоперации, заявил командир отряда спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом ВС РФ Апты Алаудинов.
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