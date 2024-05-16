В Омске ввели ограничение скорости для электросамокатов на 18 городских территориях: • в Советском парке (в границах улиц Андрианова и Пригородной); • в парке 30-летия ВЛКСМ; • в парке 300-летия Омска; • на всей территории Зеленого острова (от улицы Кемеровской, плюс вся территория улицы Старозагородная Роща от Красного Пути до парка); • на бульваре Победы; • в парке Юннатов; • в скверах Дзержинского, Старозагородная Роща, 30-летия ВЛКСМ, 50-летия ВЛКСМ, Октябрьском, Привокзальном, Серова, Крылова ; • на Ленина от Герцена до Масленникова (включая территорию Никольского Казачьего собора), Чокана Валиханова от проспекта Маркса в сторону Иртыша, Иванишко и на бульваре Сафонова.