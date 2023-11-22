На Южном Урале частично закрыли движение пассажирских автобусов

Из-за ледяного дождя в Челябинской области временно ограничено движение пассажирских автобусов. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, сегодня, 22 ноября, по данным системы мониторинга диспетчерской службы ведомства, в Агаповском, Кизильском, Верхнеуральском, Нагайбакском, Чесминском, Пластовском, Увельском районах из-за прохождения циклона в виде дождя и мокрого снега, на дорогах образовались наледь, гололедица.