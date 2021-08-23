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Лавров: антироссийские санкции ЕС больно бьют по "младоевропейцам"

Лавров: антироссийские санкции ЕС больно бьют по "младоевропейцам"

По его словам, ограничения, вводимые против российской стороны, являются бесперспективными. "Важно, что санкции ЕС больно бьют по "младоевропейцам", а "еврогранды" умудряются даже извлекать из сложившейся ситуации выгоду для себя", — сказал он.

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