Лавров: антироссийские санкции ЕС больно бьют по "младоевропейцам"

По его словам, ограничения, вводимые против российской стороны, являются бесперспективными. "Важно, что санкции ЕС больно бьют по "младоевропейцам", а "еврогранды" умудряются даже извлекать из сложившейся ситуации выгоду для себя", — сказал он.