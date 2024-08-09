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Special counsel asks for short delay in Trump's election interference case

Special counsel asks for short delay in Trump's election interference case

Special counsel Jack Smith, who is prosecuting Donald Trump's federal election interference case, has asked for a delay as his team continues to assess the implications of last month's Supreme Court ruling.

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