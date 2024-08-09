Special counsel asks for short delay in Trump's election interference case

Special counsel Jack Smith, who is prosecuting Donald Trump's federal election interference case, has asked for a delay as his team continues to assess the implications of last month's Supreme Court ruling.
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