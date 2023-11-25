Без названия

Президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном вручении ордена Мужества военному корреспонденту телеканала «Россия 24» Борису Максудову, который погиб в Запорожской области.
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Президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном вручении ордена Мужества военному корреспонденту телеканала «Россия 24» Борису Максудову, который погиб в Запорожской области.
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