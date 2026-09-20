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«Гасырлар авазы»нда җиңгән Гыйбадуллиннар гаиләсе: «Балаларыбыз безгә карап үсә»

«Гасырлар авазы»нда җиңгән Гыйбадуллиннар гаиләсе: «Балаларыбыз безгә карап үсә»

Сайлауга багышланган теле-радиомарафонның чираттагы кунаклары күп балалы Рәзинә һәм Илнур Гыйбадуллиннар гаиләсе булды.

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