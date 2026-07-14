В Краснодаре стартовал третий этап реконструкции Западного Обхода. Что изменится?третьей очереди реконструкции Западного Обхода — работы развернутся на отрезке магистрали от улицы Средней до развязки на Дзержинского.
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