Россети Ленэнерго перешли на особый режим работы в связи с усилением снегопада

11 января с 12:30 Как сообщила пресс-служба компании «Россети Ленэнерго», в связи с ухудшением погодных условий - усилением мокрого снега, налипанием снега, гололедом, для обеспечения надёжной работы энергообъектов «Россети Ленэнерго» с 12:30 11 января перешли на особый режим работы.
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