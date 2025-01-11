Россети Ленэнерго перешли на особый режим работы в связи с усилением снегопада

11 января с 12:30 Как сообщила пресс-служба компании «Россети Ленэнерго», в связи с ухудшением погодных условий - усилением мокрого снега, налипанием снега, гололедом, для обеспечения надёжной работы энергообъектов «Россети Ленэнерго» с 12:30 11 января перешли на особый режим работы.