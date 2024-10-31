Названа главная цель мощной атаки ВСУ на Бердянск

Сегодня утром, 31 октября, на бердянский порт напали боевые дроны украинской армии. Известный общественный деятель Владимир Рогов рассказал, что было главной целью вероломной атаки ВСУ по Запорожской области.
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