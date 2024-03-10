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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Осака после выхода в третий круг в Индиан-Уэллс: «Не жду от себя победы в каждом матче, но хочу получать удовольствие на корте»

Осака после выхода в третий круг в Индиан-Уэллс: «Не жду от себя победы в каждом матче, но хочу получать удовольствие на корте»

Она выиграла 7:5, 6:3 и вышла в третий круг. Японка впервые после декрета победила соперницу из топ-20.

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