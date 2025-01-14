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Экс-губернатор Челябинской области исчезла из правительства Запорожья

Экс-губернатор Челябинской области исчезла из правительства Запорожья

Бывшая высокопоставленная южноуральская чиновница исчезла из правительства Запорожской области. Как передает корреспондент РИА «Новый День», возглавлявшая в прошлом году правительство Запорожской области Ирина Гехт так и не появилась в публичном пространстве после новогодних каникул.

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