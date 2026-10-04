Ученые назвали признаки деменции, которые появляются задолго до диагноза

Первые признаки деменции могут появляться за несколько лет до того, как человеку поставят диагноз. Специалисты советуют обращать внимание не только на проблемы с памятью, но и на изменения поведения, речи, сна и способности ориентироваться в пространстве.
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