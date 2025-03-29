Дональд Трамп сделал Владимиру Зеленскому «предложение, от которого нельзя отказаться». Глава киевского режима вряд ли сможет отклонить предложение отдать богатства «незалэжной» под контроль «звездно-полосатых».
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