Петербургский народный фронт организовал поездку на каток для детей из Курской области

После катания ребят ждали чаепитие и подарки Петербургское отделение Народного фронта организовало поездку для эвакуированных из Курской области детей поездку на самый большой каток в мире «Каток у Флагштока», рассказали в пресс-службе Народного фронта.
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