Штаты могут сократить число украинских беженцев в обмен на помощь ВСУ 

Власти США могут ограничить число украинских беженцев, которым разрешено находиться на американской территории, в рамках предстоящей сделки республиканских сенаторов с администрацией президента страны Джо Байдена по ужесточению миграционного законодательства и охране границы в обмен на новую помощь Киеву, заявил сенатор-демократ Джо Манчин.