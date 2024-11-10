Итальянский журналист просит у Путина российское гражданство

Итальянский журналист Андреа Лучиди, работающий на International Reporters и освещающий события специальной военной операции на Украине, обратился с просьбой о предоставлении российского гражданства к президенту РФ Владимиру Путину.
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