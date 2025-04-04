Женские чемпионаты мира по футболу в 2031 и 2035 году пройдут в США и Великобритании

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что США и Великобритания примут женские чемпионаты мира в 2031 и 2035 году.
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