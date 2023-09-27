Бойцы десантного подразделения Вооружённых сил Российской Федерации провели атакующий манёвр, в ходе которого им удалось уничтожить множество боевиков нацистских формирований киевского режима на Артёмовском участке линии боевого соприкосновения.
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