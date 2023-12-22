Цены на роуминг между Молдовой и ЕС значительно снизились

Национальное агентство по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий (НАРЭКИТ) сообщает, что два из трех операторов мобильной связи Республики Молдова запустили выгодные предложения по услугам мобильного роуминга голоса и данных в Европе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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