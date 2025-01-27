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Голы Овечкина в пустые ворота — не халява ради рекорда. Это тенденция современного хоккея: на концовку ставят звезд

Голы Овечкина в пустые ворота — не халява ради рекорда. Это тенденция современного хоккея: на концовку ставят звезд

Этот рекорд Гретцки он уже побил.Последний матч против «Ванкувера» Александр Овечкин провел без голов, а «Вашингтон» его проиграл.

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