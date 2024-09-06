Захарова: Россия и КНДР проходят невероятные вызовы санкционной войны

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев Россия и Китай проходят невероятные вызовы санкционной войны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя отношения Москвы и Пекина во время выступления на полях ВЭФ-2024.
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