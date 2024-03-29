"Страшное утро 29 марта": ВКС РФ разнесли "Кинжалами" важные объекты в тылу врага: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 29 марта 2024 - Новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

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Комментарии
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ИП
Игорь Петров
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14 час.
Андрей Павлов
&quot;ВКС РФ разнесли &quot;Кинжалами&quot; важные объекты в тылу врага.&quot; Лучше бы они разнесли возможность подвоза того, что теперь надо разносить. Но... Бизнес не велит.
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6 час.

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