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  • brigadier21 Snytsarienko
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Сервис подержанных автомобилей Pango Cars расширился до 60 дилерских центров

Сервис подержанных автомобилей Pango Cars расширился до 60 дилерских центров

Число партнеров федеральной автомобильной экосистемы (или, если простыми словами, сервиса по продаже проверенных машин с пробегом) Pango Cars с момента запуска проекта в августе уходящего года увеличилось до 60 дилеров в 15 городах России.

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