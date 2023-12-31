Сервис подержанных автомобилей Pango Cars расширился до 60 дилерских центров

Число партнеров федеральной автомобильной экосистемы (или, если простыми словами, сервиса по продаже проверенных машин с пробегом) Pango Cars с момента запуска проекта в августе уходящего года увеличилось до 60 дилеров в 15 городах России.
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