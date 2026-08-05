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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фонсека о том, что не подал на матч против Циципаса: «Жоао образца прошлого года просто не справился бы с эмоциями»

Жоао Фонсека поделился эмоциями после победы над Стефаносом Циципасом во втором круге «Мастерса» в Монреале – 7:6(3), 7:5.

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