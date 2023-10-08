«Успел отрезать руки и спрятать»: в квартире под Петербургом нашли полурасчлененный труп мужчины

Страшную находку обнаружил житель поселка Мичуринское в Приозерском районе Ленобласти. Утром 8 октября он приехал в гости к брату в Озерный переулок и обнаружил в квартире труп неизвестного мужчины, который был частично расчленен, сообщает АН «Оперативное прикрытие».