«Успел отрезать руки и спрятать»: в квартире под Петербургом нашли полурасчлененный труп мужчины

Страшную находку обнаружил житель поселка Мичуринское в Приозерском районе Ленобласти. Утром 8 октября он приехал в гости к брату в Озерный переулок и обнаружил в квартире труп неизвестного мужчины, который был частично расчленен, сообщает АН «Оперативное прикрытие».
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