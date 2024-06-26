Пауза кончилась: мировое большинство сделало свой выбор

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИ Дмитрий Косырев Это уже официально: помощник президента России Юрий Ушаков, выступая на открытии "Примаковских чтений" во вторник, заявил, что среди тех, кто совсем недавно подали свои заявки в БРИКС, — Таиланд и Малайзия.