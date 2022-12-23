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МИД КНР: США не могут одновременно говорить о сотрудничестве и "наносить удар ножом"

МИД КНР: США не могут одновременно говорить о сотрудничестве и "наносить удар ножом"

Министр иностранных дел КНР Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что Вашингтон не может одновременно стремиться к диалогу и заниматься сдерживанием Пекина, говорить о сотрудничестве и "наносить удар ножом".

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