МИД КНР: США не могут одновременно говорить о сотрудничестве и "наносить удар ножом"

Министр иностранных дел КНР Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что Вашингтон не может одновременно стремиться к диалогу и заниматься сдерживанием Пекина, говорить о сотрудничестве и "наносить удар ножом".