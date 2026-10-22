Стоимость работ с заказчиками заранее не согласовывалась В Барнауле завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого обвиняют в мошенничестве при ремонте бытовой и компьютерной техники, а также мобильных телефонов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Врач рассказала, ...
- Заставили копать ...
- Лишь четверых из ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым