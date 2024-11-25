Горки, катки и зимние аттракционы откроют в муниципальных парках Омска с 15 декабря. Об этом сообщили в администрации Городских парков.
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Горки, катки и зимние аттракционы откроют в муниципальных парках Омска с 15 декабря. Об этом сообщили в администрации Городских парков.