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Матчи первого дня МЧМ-2023 посетили более 26 тысяч болельщиков. На игре Чехии и Канады присутствовали 10030 зрителей

Матчи первого дня молодежного чемпионата мира посетили более 26 тысяч человек. Всего на играх присутствовали 26696 зрителей.

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