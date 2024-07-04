На корте ремзаводского стадиона стартовал первый тур соревнований среди новичков и любителей большого тенниса! Вы ещё можете подать заявку на участие) Возрастных ограничений нет! Инвентарь предоставляется.
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На корте ремзаводского стадиона стартовал первый тур соревнований среди новичков и любителей большого тенниса! Вы ещё можете подать заявку на участие) Возрастных ограничений нет! Инвентарь предоставляется.