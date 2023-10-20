США провели испытания на ядерном полигоне в день решения России по ДВЗЯИ

США провели испытание на полигоне в Неваде, где ранее тестировалось ядерное оружие. Это произошло в тот день, когда Госдума РФ приняла законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
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