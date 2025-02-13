В Орловской области разрешили застрелить четырёх кабанов

Из-за угрозы распространения африканской чумы свиней в Орловской области одобрили охоту на кабанов. Департамент надзорной и контрольной деятельности издал приказ, разрешающий отстрел четырёх кабанов с 12 февраля до 11 марта.
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