«Мир неизбежно будет сорван» – в Киеве обещают бесконечные кровавые провокации сразу после заморозки

TF

Tatyana Fedotova

Тогда может и хватит играться? Так и сказать, отодвиньте НАТО от наших границ и подальше. А ещё лучше уберите все базы НАТО. Распустите НАТО. Варшавский договор и создан был позже и а ответ на создание НАТО и распущен был сразу после распада СССР. СССР не стало, так НАТО до России докопались. Неймётся. Так вот хотите воевать? Давайте. Но Запад не Украина. Нам вас не жалко, как и вам нас. Так что, не обессудьте