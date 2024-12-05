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«Мир неизбежно будет сорван» – в Киеве обещают бесконечные кровавые провокации сразу после заморозки

«Мир неизбежно будет сорван» – в Киеве обещают бесконечные кровавые провокации сразу после заморозки

Политнавигатор Даже если мирное соглашение будет достигнуто, в украинском руководстве найдутся преступники, которые устроят очередную кровавую провокацию.

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Комментарии
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TF
Tatyana Fedotova
Тогда может и хватит играться? Так и сказать, отодвиньте НАТО от наших границ и подальше. А ещё лучше уберите все базы НАТО. Распустите НАТО. Варшавский договор  и создан был позже и а ответ на создание НАТО и распущен был сразу после распада СССР. СССР не стало, так НАТО до России докопались. Неймётся. Так вот хотите воевать? Давайте. Но Запад не Украина. Нам вас не жалко, как и вам нас. Так что, не обессудьте
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